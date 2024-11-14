Fitch, Türk bankalarının görünümlerinin iyileştiğini bildirdi

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Kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu artıran kurumlardan biri olarak, Türkiye'deki finans ortamını izlemeye devam ediyor.

Fitch, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurguladı.

Kuruma göre, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttı ve yatırımcı güveni artırdı.

Raporda, konuyla ilgili, “Türk bankaları için refinansman riskleri, daha geleneksel bir makroekonomik politika seti nedeniyle azaldı.” ifadeleri kullanıldı.

BOZULMA YÖNETİLEBİLİR DÜZEYDE KALMALI

Fitch, bankaların kârlılığı ve karşılık tamponlarına kıyasla genel varlık kalitesindeki bozulmanın, yönetilebilir düzeyde kalmasını bekliyor.

Fitch, 2025’ten itibaren uygulanması halinde enflasyon muhasebesinin potansiyel etkileriyle birlikte kârlılığın, 2023’e göre daha zayıf ancak makul seviyede kalmasını öngörüyor.

"TÜRK BANKALARI YETERLİ SERMAYEYE SAHİP"

Raporda şu değerlendirme yer aldı: