Fitch: Türkiye'de rezervler ve politika adımları belirleyici olacak

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de son dönemdeki siyasi olayların ülkenin kredi notu üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Fitch, uluslararası rezervlerin ve makroekonomik politikaların belirleyici olacağını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN REZEVLERİ ARTTI VE DÖVİZ BORCU AZALDI"

Fitch'in dün yayımladığı açıklamasına göre, 2023'ten bu yana daha geleneksel ve tutarlı bir para politikasının benimsenmesiyle Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin artması ve döviz borçlarının azalması, ülkenin kredi profilinin güçlenmesine katkı sağladı.

"TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBETMEMESİ İÇİN ADIM ATILDI"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TL cinsi varlıklar sert değer kaybedince ekonomi yönetimi yeni önlemler açıklarken, TCMB 28 milyar dolara yakın döviz satışı yaptı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 22 Mart akşamı çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde, 23 Mart günü öğlen saatlerinde tutuklandı.

“İhaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, "kent uzlaşısı" kapsamındaki "terör" soruşturmasından ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.