Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e çıkardı Fitch, gelişen ülkelerde orta vadeli potansiyel büyüme tahminlerini revize etti. Kurum, 10 gelişmekte olan ülkeye ait tahminini düşürürken, Türkiye'ye ait büyüme tahminini ise yükseltti.

ensonhaber.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişen ülkelerde orta vadeli potansiyel büyüme tahminlerini revize etti.

Fitch Ratings, "Çin Ekonomisi Yavaşladıkça Gelişmekte Olan Piyasaların Potansiyel Büyümesi Zayıflıyor" başlıklı rapor yayınladı.

Kuruluş, Türkiye'ye yönelik orta vadeli potansiyel büyüme tahminini de yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıkarttı.

Fitch Ratings, hazırladığı raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini GSYH ağırlıklı ortalama bazda yüzde 4'e düşürdü. 2021'de yapılan bir önceki değerlendirmede bu oran yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Büyüme tahminlerinin kıstasları

Kuruluş, bu durumun, kötüleşen demografik eğilimleri ve salgından kaynaklı aksaklıkların mirasını yansıttığını, sermaye stoku ve üretkenlik artışına ilişkin tahminlerde yapılan revizyonların da büyüme tahminlerine yansıdığını bildirdi.

Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahmininde 0,7 puanlık düşüş

Kuruluş aşağı yönlü revizenin temel nedeninin Çin'in arz yönlü büyüme potansiyeli tahminindeki 0,7 puanlık düşüş olduğunu belirtti.

Ağırlıklandırılmamış bazda ortalama 10 gelişen ülkenin potansiyel büyümesi, diğer bölgelerdeki yukarı yönlü revizyonları yansıtacak şekilde değişmeyerek yüzde 3'te kaldı.

Çin'in büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,6'ya indirdi

Bu kapsamda 2027'ye kadar Çin'in potansiyel büyüme tahmini yüzde 5,3'ten 4,6'ya, Rusya'nın 1,6'dan 0,8'e, Güney Kore'nin 2,3'ten 2,1'e ve Güney Afrika'nın 1,2'den yüzde 1'e çekildi.

Hindistan ve Meksika'nın sermaye/işgücü oranının çok daha iyi bir görünüme sahip olmasından faydalanarak bu iki ülke için yukarı yönlü düzeltmeler yapıldı.

Hindistan'ın büyüme tahminini artırdı

Hindistan tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 6,2'ye, Meksika tahmini ise yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye yükseltildi. Polonya için tahmin yüzde 2,6'dan yüzde 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye ve Endonezya için yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a revize edildi.