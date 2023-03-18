Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan yıkımın boyutu ve depremin etkisinin uzun süreli olması nedeni ile uluslararası derecelendirme kuruluşları da yeni öngörülerini peş peşe sıralıyor.

Not görünümünü: Negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son gelişmelere göre yaptığı değerlendirmenin sonucunda bir açıklama yaparak; Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit ettiğini belirtti.

Fitch'e göre, depremin yarattığı olumsuzluk Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde yapılacak mali ve kredi teşvikiyle giderilecek.

Uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notu: B

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ekonominin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesi bekleniyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.