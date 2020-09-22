Fitch'ten ABD ekonomisinin büyüme hızında 'yavaşlama' beklentisi

Fitch Ratings, bu yılın 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının "keskin" bir şekilde yavaşlamasının beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin koronavirüs önlemlerinin neden olduğu kayıpların çoğunu aylık bazda telafi ettiği belirtildi.

“AYLIK ÜRETİM İŞ AKIŞI AĞUSTOS İTİBARIYLA SALGIN ÖNCESİ DÖNEMDEKİ SEVİYESİNE DÖNDÜ”

ABD ekonomisindeki aylık üretim iş akışının ağustos itibarıyla yüzde 2 olan salgın öncesi dönemdeki seviyelerine döndüğüne işaret edilen açıklamada, aylık GSYH'nin karantina önlemlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan ayında salgın öncesi seviyelerin yüzde 12'sine düştüğü hatırlatıldı.

“SALGIN ÖNLEMLERİ GEVŞETİLİNCE GSYM ARTTI”

Açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gevşetilmesinden sonra GSYH'nin güçlü bir hızda arttığına işaret edilerek, ülke ekonomisinin haziranda aylık yüzde 2,5, temmuzda yüzde 4,2 ve ağustosta yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ekonomik faaliyetlerin eylülde yatay seyretmesi durumunda üçüncü çeyrekte GSYH'nin geçen yılın son çeyreğinin halen yüzde 3'ten fazla altında olacağı belirtildi.