Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Enflasyon belirgin şekilde düştü Fitch Ratings, küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisi için yeni tahminlerini paylaştı. Raporda, Ağustos ayında Türkiye’de enflasyonun belirgin şekilde düştüğü vurgulandı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentisini 2024 için yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye çıkardı ve Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "ABD Merkez Bankasının (Fed) Gevşeme Döngüsü Başlıyor" başlığıyla yayımladı.

"TÜRKİYE'DE YILLIK ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE YAVAŞLADI"

Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladığı kaydedilen raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği belirtildi.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 2,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tarihi eğilime uygun olarak yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Bu oranın haziran ayında öngörülenden 0,1 puan daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ABD, İngiltere, Brezilya ve Rusya için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

ABD'de ve diğer bazı gelişmiş ekonomilerde işsizliğin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun düşen iş gücü talebinden ziyade iş gücü arzındaki artışı yansıttığı kaydedildi.

Raporda, son verilerin, enflasyonun düşme yolunda olduğuna dair Fed'in güvenini artırdığı vurgulanarak, "Eylül ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık, 2025'te 125 baz puanlık ve 2026'da 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)