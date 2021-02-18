Fitch'ten Türkiye ile ilgili tahmininde değişiklik beklenmiyor

Fitch'ten Türkiye ile ilgili tahmininde değişiklik beklenmiyor

Uzmanlar, Fitch Ratings'in, Türkiye'nin not ve görünümünün yükseltilebileceğinin ihtimaller dahilinde olmasına rağmen değişikliğe gideceğini de beklemediklerini iletti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ağustos 2020'de Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini, gerek kredi notu değerlendirme takvimi gerekse mart ayında yayınlanacak Küresel Ekonomik Görünüm Raporu çerçevesinde revize edilebilecek. Fitch'in açıklaması öncesi uzmanlar yorum yaptı

Uzmanlar, Fitch'in, yarın piyasalar kapandıktan sonra yapması öngörülen Türkiye değerlendirmesinde genel olarak bir değişiklik beklememesine karşın not ve görünümün yükseltilebileceğine dair ihtimal olduğunu da belirtiyor.

"FITCH DAHA POZİTİF"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, Fitch Ratings'in kredi notu ve görünümünün Standard & Poor's (S&P) ve Moody's tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelere göre daha pozitif olduğunu söyledi.

Yarın gerçekleştirilmesi beklenen değerlendirmede herhangi bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Gökşen, "Kredi derecelendirme kuruluşları, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda değerlendirmenin piyasa kapanışının ardından gelmesi bekleniyor." dedi.

"GÖRÜNÜM DURAĞANA YÜKSELTİLEBİLİR"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch'in, büyük ihtimal Türkiye'nin kredi notunda değişikliğe gitmeyeceğini söyleyerek, para politikası düzenlemelerindeki gelişmelerin etkisiyle görünümün durağana yükseltilebileceğini belirtti.

"ŞU ANKİ DURUM VE GÖRÜNÜM BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE FARKLILIKLAR İÇERİYOR"

İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, şu anki durumun ve görünümün bir yıl öncesine göre farklılıklar içerdiğini, bu bağlamda Fitch'in, değerlendirmesinde, Türkiye için daha olumlu bir görünüm düşünebileceğini, hatta Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceğini söyledi.