Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti

İndirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin; İndirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.

İNDİRİMLİ VE İNDİRİMDEN ÖNCEKİ FİYATLAR ETİKETE YAZILACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre; indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilecek.

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.

STOKÇULUK YAPANA 100 BİN TL İLE 2 MİLYON TL ARASI PARA CEZASI

Yayınlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek

KARARLAR 1 MART TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

Yeni kararlar 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.