Fiyatı düştü, Fatsa’da yerli hamsi 10 lira

Karadeniz'de bollaşınca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu tezgahlarda 10 liradan satılmaya başlandı.

Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz’de kendini gösteren geçen haftalarda 15 liradan satılan hamsinin bol avlanması fiyatını hemen 10 liraya kadar düşürdü.

FİYATI DÜŞÜNCE HAMSİ SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANDI

Fiyatlardaki düşüşten dolayı hamsi satışlarında patlama olduğunu kaydeden Fatsalı balıkçı Selahattin İlişe, “Hamsi bu hafta itibarıyla denizlerde daha fazla avlanmaya başlandı. Bu durum da tezgahlara yansıdı ve kilosu 10 liraya kadar düştü. Bol çıkan hamsi böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecektir. Hamsi sezonu geldi ve artık sofraları hamsi süsleyecek. Satışlarımızdan son derece memnunuz.” diye konuştu.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: İri mezgit 40 lira, somon 35 lira, levrek 50 lira, barbun 35 lira, çinekop 60 lira ve çupra 45 lira.