Fiyatlamalara yön veriyor! Brent petrolün varili 76,69 dolar Brent petrolün varil fiyatı, dünyadaki tüm üretimlerin fiyatlarını belirleyen bir kriter olası açısından önem taşıyor. Brent petrolün fiyatı iniş gösterse de zaman zaman bulunduğu konumda kısıtlı yükselişler yaşayabiliyor.

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Brent petrolün varil fiyatındaki değişim, çeşitli nedenlere dayanıyor.

Dün 76,99 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 75,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Emtia bugün ise uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artış yaşadı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu.

ABD'de borç limiti fiyatı artıran birinci neden

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de borç limiti konusundaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artması etkili oldu.

Fed'in faiz artırma ihtimali fiyatlar üzerinde baskı yapıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltme olasılığı ise talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılıyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini aktardı.

"Fed, henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmedi"

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti. Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu vurguladı.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,58 dolar aralığının direnç, 75,94 ile 75,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.