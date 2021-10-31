Foça'da balık bolluğu

İzmir'de balık bolluğu yaşanırken tezgahlar doldu taştı. Bollukla birlikte balık fiyatları da düştü.

Ege’de açılan balıkçıların yüzü, özellikle tekir, barbun, sardalye ve istavrit ile gülüyor.

SARDALYE VE HAMSİNİN KİLOSU 25 LİRA

Sardalye ve hamsinin kilosu 25 liradan satılırken, sarı kanat ve istavritlerin kilosu 40 lira, deniz levreklerinin kilosu 60-70 lira arası değişiyor.

TEKİR VE BARBUN BALIĞI 100 LİRA

Tekir ve barbun balığı 100 liradan satılırken, çim çim balığı 60 lira, dil balığı 80 liradan satılıyor. Turna balığı ve palamudun tanesi ise 35 liradan satışa sunuluyor.

“FOÇA'DA HER TÜRLÜ BALIK VAR”

Foça Merkez Su Ürünleri Başkanı Ceyhan Çetin, “Foça'da balık sezonumuzu açtık. Foça’mızda her türlü balık çıkıyor. Hamsi, sardalye, çupra, levrek, istavrit gibi her türlü balığımız mevcut" dedi.

“BALIK SIKINTISI YOK”

Balıkçı Nejat Ergün de, "Balığımız her zaman denizde mevcut. Balık sıkıntısı yok." diye konuştu.