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    Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için AB’den borç alıyor

    Fransa’nın ekonomisini canlandırmak için 39 milyar 400 milyon eurosunu Avrupa Birliği'nden alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planı, onaylandı.
    • AA
    • 24.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 18:03
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    Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için AB’den borç alıyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39 milyar 400 milyon euro borç alınacağını aktardı.

    AB KOMİSYONU ÖDEMEYİ ONAYLADI

    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun, Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.

    Emmanuel Macron

    ÖDEMENİN İLK KISMI TEMMUZDA

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar euro olarak alınacağını ifade etti.

    100 MİLYAR EUROLUK EKONOMİ KURTARMA PLANI

    Fransız hükümeti, 39 milyar 400 milyon doları AB’den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar euroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.

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