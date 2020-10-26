Fransa mallarının tüm listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Fransız mallarına boykot çağrısında bulunmuştu. İşte Fransız mallarının tüm listesi...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'e yönelik başlattığı saldırıların Müslüman dünyasının sabrını taşırdı.

Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmasının ardından Fransız mallarına yönelik boykot başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye de boykota katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." dedi.

Bu açıklama sonrası vatandaşlar hangi malların hangi ürünlerin Fransa markası olduğunu araştırmaya başladı.

FRANSIZ MALLARI TÜM LİSTE

İşte o ürünlerin listesi şu şekilde:

"Benzin: Total ve Elf Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

Uçak: Air France, Airbus Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

Giyim/Aksesuar: Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Louis Vuitton Malletier, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Fred Joaillier, Givency, Hermes, Louis Vuitton Malletier, Otomobil/Yedek

Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem, İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

Labaratuvar ve Test Cihazları: Chopin Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin, Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D Çelik Sektörü: Arcelor,

Denizcilik: Beneteau (Jeanneau) Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP) Bebek Maması/Giyim: Bledina, Mellin, Petit Bateau,

DPAM Süt ürünleri (Yoğurt-Peyinr): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne.

Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal, Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations.

Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Günes Sigorta, Equitable Life."