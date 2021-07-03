Fransa’da Hindistan’a Rafale uçağı satışıyla ilgili yolsuzluk soruşturması

Fransa’nın Hindistan’a 2016 yılında gerçekleştirdiği Rafale uçağı satışındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Fransız yargısının soruşturma açtığı duyuruldu.

Ulusal Finansal Savcılık Ofisi (PNF), 14 Haziran'da Paris mahkemesinin, Hindistan’a 2016’da 36 Rafale savaş uçağı satışıyla ilgili "yolsuzluk ve adam kayırma" konulu hukuki soruşturma başlattığını ve soruşturmanın bağımsız bir tahkikat hakimine verildiğini bildirildi.

YAYINLANAN HABER SONRASINDA YOLSUZLUKLA MÜCADELE SİVİL TOPLUM KURULUŞU DAVA AÇTI

Mediapart internet sitesinde nisan ayında "Rafale belgeleri" başlığıyla yayırladığı ve bu uçakları üreten Dassault Aviation şirketinin 7 milyar 800 milyon euroluk anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon euro ödediği yönündeki haberin ardından, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa 22 Nisan’da konuyu yargıya taşıdı. PNF, Sherpa’nın şikayetini dikkate alarak satışa dair 14 Temmuz’da yolsuzluk soruşturması başlattı.

YENİ BİR YOLSUZLUK BULGUSU

Site, tahkikat hakiminin, soruşturmalarını Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye yakınlığından yararlanarak Rafale uçakları için Dassault şirketiyle endüstri ortaklığı kurduğundan şüphelenilen Anil Ambani üzerine odaklanacağını yazdı.

ANLAŞMA SONRASINDA ORTAKLIK GELDİ

Fransa ve Hindistan uçak satışına yönelik anlaşmayı Eylül 2016’da imzaladıktan 2 ay sonra Dassault ve Reliance, 2017’de kuracakları Dassault Reliance Aerospace Limited adlı şirketin “hisse sahipleri” anlaşmasını imzaladı. Finansal detaylar gizli tutuldu ve anlaşma içine konulmayarak, bunun yerine gizli bir yan sözleşmeye dahil edildi.

Mediapart’ın ulaştığı gizli yan sözleşmeye göre, siyasi bağlantıları dışında Ambani ile ortak olmakta hiçbir çıkarı olmayan Dassault, kurulan şirketin 169 milyon euro sermayesinin 159 milyon eurosunu ödeme taahhüdüyle yüzde 94’ünü finanse etti, buna rağmen şirket hisselerinin yüzde 49’una sahip oldu.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Şirket Dassault ile ortak olarak, Fransız uçak üreticisinin anlaşma karşılığında Hindistan şirketlerine ödemek zorunda olduğu "endüstriyel tazminat" olan 4 milyar eurodan kayda değer bir miktar kazandı.