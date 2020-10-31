Fransa'nın kamu borcu, 25 yılın en yüksek artışını kaydetti

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının koronavirüsün etkisiyle 2020'de yüzde 119,8'e yükseleceğini açıkladı.

Fransız Le Parisien gazetesine röportaj veren Le Maire, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik darboğaza düşen Fransa'nın kamu borcuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK DESTEKLER KAMU BORCUNU ARTIRDI”

Bakan Le Maire, salgının ikinci dalgası karşısında ekonomik faaliyeti desteklemek için alınan tedbirlerin, kamu borcunun daha da artmasına neden olduğunu belirtti.

"Fransa'da 2020 yılı için kamu borcu seviyesini GSYİH'nin yüzde 117,5'i kadar tahmin etmiştik ancak bu rakam yüzde 119,8'e yükselecek." diyen Le Maire, işletmelere yönelik destek harcamalarının kasım ayında 15 milyar euroya ulaşacağını aktardı.

İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU'NA KAYITLI 3 MİLYON 673 BİN KİŞİ İŞSİZ

Fransa'nın Araştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, temmuz-eylül döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 artarak 9,5'e çıktığını, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na kayıtlı 3 milyon 673 bin kişinin işsiz olduğunu açıklamıştı.

FRANSA'DA KAMU BORCUNDA SON 25 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE), eylül ayındaki verilerine göre ise ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak son 25 yılın en yüksek artışını kaydetmiş, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1’ine ulaşmıştı.

KAMU BORCU, HAZİRAN AYI SONUNDA 2 BİN 638.3 MİLYAR EURO OLDU

INSEE, kamu borcunun haziran ayı sonunda mart ayına göre 113 milyar 400 milyon dolar artarak 2 bin 638,3 milyar euroya ulaştığını bildirmişti.