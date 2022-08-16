Fransız basını: THY, Avrupa semalarındaki krizin en büyük kazananı

Avrupalı rakiplerini geride bırakan THY, yılın ilk yarısında 7,58 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Fransa merkezli gazete, şirketin başarısını yazdı.

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın çeşitli noktalarına yaptığı uçuşlarla ve sefer sayılarıyla adından söz ettiriyor.

Avrupa'dan önemli rakipler olan Lufthansa ve Air France, THY'nin ardından geliyor.

"En büyük kazanan Türk Hava Yolları"

THY'nin başarısını yazan Fransız gazetesi Les Echos, şirketin yılın ilk yarısındaki başarısını "krizin en büyük kazananı" olarak yorumladı.

"Türk Hava Yolları, Avrupa semalarındaki krizin en büyük kazananı olarak çıktı" başlığıyla yayınlanan yazıda, sadece temmuzda 7,8 milyon yolcu taşıyan THY'nin, salgın öncesi büyüme ve kâr oranını yakaladığı belirtildi.

Yılın ilk yarısında 7,58 milyar dolar ciro

Firmanın, Avrupa’daki geleneksel hava yolu şirketleri arasında en fazla kâr eden şirket olduğu ve 2021’de kâra geçen ilk uluslararası hava yolu olduğu ifade edildi.

2022'in ilk yarısında 7,58 milyar dolar ciroya imza atıldığı, 737 milyon dolar kâr edildiği ve rekor kâra doğru ilerlendiği vurgulandı.

Lufthansa ve Air France’ı geride bıraktı

Eurocontrol’ün verilerine göre, THY’nin, Avrupa semalarında faaliyet gösteren geleneksel hava yolu şirketleri arasında günlük 1506 uçuşla Avrupa’nın en aktifi olduğu, onu 1202 uçuşla Lufthansa, 1065 uçuşla Air France’ın izlediğine dikkat çekildi.

"İstanbul Havalimanı’nın da payı var"

Avrupa’da THY’den daha fazla uçuşu sadece düşük maliyetli seyahatler sunan Ryanair ile Easyjet'in gerçekleştirdiği anlatıldı.

AA'nın aktardığına göre, yazıda, THY'nin başarısında, Atatürk Havalimanı’na göre 10 kat fazla kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın da payı olduğunun altı çizildi.

İlk 7 ayda 2019’daki uluslararası yolcu sayısı geçildi

2018’in sonunda açılan havalimanının, yılın ilk 7 ayında 2019’daki uluslararası yolcu sayısını aştığı, Avrupalı başlıca rakiplerinin ise halen koronavirüs salgını öncesindeki aktivite seviyelerinin yüzde 10-15 gerisinde olduğu anımsatıldı.

Hava nakliye piyasasında ise THY’nin yüzde 60 artan tedariğiyle dünya sıralamasında 10’dan 4’e yükseldiği ifade edilirken, 2019’dan bu yana kargo gelirini ikiye katlayan THY'nin artık Air France-KLM’nin gelirini aştığına belirtildi.