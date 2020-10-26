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    Fransız mallarını boykot çağrısına TESK destek verdi

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına yaptığı açıklama ile destek verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 26.10.2020 - 16:50
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 16:51
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    Fransız mallarını boykot çağrısına TESK destek verdi

    Türkiye genelindeki tüm esnaf ve sanatkar odalarının bağlı olduğu üst teşkilat olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir." ifadesini kullandı.

    "BOYKOT KONUSUNDA DUYARLI OLMALIYIZ"

    Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

    Fransız mallarını boykot çağrısına TESK destek verdi #1

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