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    FTX: 1 milyondan fazla alacaklı olabilir

    Avukatlar, alacaklıların sayısıyla ilgili açıklama yaptı. ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle iletişim halinde olunduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 15:09
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    FTX: 1 milyondan fazla alacaklı olabilir

    ABD'de geçen hafta iflas başvurusunda bulunan dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'ten açıklama yapıldı.

    İflas başvurusu sırasında 100 binden fazla alacaklının olduğu belirtilmişti.

    Alacaklıların sayısı

    Ancak salı günü yapılan güncelleme sonrası şirketin avukatlarından yapılan açıklamada, "Aslında, 1 milyondan fazla alacaklı olabilir." denildi.

    Avukatlar, tipik olarak bu gibi durumlarda, borçluların ilk 20 teminatsız alacaklının isim ve adreslerinin bir listesini vermeleri gerektiğini söyledi.

    FTX, düzenleyicilerle temas halinde

    Bununla birlikte, borçlarının ölçeği göz önüne alındığında, şirket bunun yerine cuma günü veya öncesinde en büyük 50 alacaklının bir listesini sunmayı planlıyor.

    CNBC'nin aktardığına göre, FTX, son 72 saat içinde ABD'deki ve denizaşırı ülkelerdeki "düzinelerce" düzenleyiciyle temas halinde.

    FTX: 1 milyondan fazla alacaklı olabilir #1

    Ortaya çıkan likidite sorunu

    Söz konusu düzenleyiciler arasında ABD Avukatlık Ofisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yer alıyor.

    Avukatlar, salı günkü dosyada “FTX, ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldı. (Eski FTX CEO'su Sam) Bankman-Fried'in liderliği hakkında sorular ortaya çıktı." diye belirtti.


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