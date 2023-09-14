FTX, ABD mahkemesinden kripto varlıklarını satma onayı aldı İflası ile gündem olan kripto para borsası FTX ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. FTX'e, mahkemeden elindeki 3,4 milyar dolarlık kripto parayı satma izni çıktı.

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FTX kripto para borsası, geçen yıl kasım ayında iflas etti.

FTX'in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti.

Süreç ABD'de de mahkemeye götürüldü.

FTX, mahkemeye toplam 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Mahkeme kararı ile haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satacak

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX'in elinde bulunan kripto para varlığı

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)