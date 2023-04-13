FTX'in 7,3 milyar dolar değerindeki varlığı kurtarıldı Kısa zaman önce kripto paralarda FTX'in iflas rüzgarı esmişti. Yatırımcılarını mağdur eden olaylarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. FTX'in avukatları 7,3 milyar dolar değerindeki varlığın kurtarıldığını açıkladı.

AA Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Kripto para borsası FTX'in avukatları, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi. Delaware İflas Mahkemesi'nde, FTX'in geçen yıl kasımda başlattığı iflas süreciyle ilgili duruşma gerçekleşti. Kripto borsasını yeniden başlatma seçeneği değerlendiriliyor Şirketin avukatı, duruşmada FTX'in kurucusu ve eski üst yöneticisi Sam Bankman-Fried'ın yönetiminde neyin yanlış gittiğini anlamaya yönelik çabaların ardından şirketin geleceğini düşünmeye başladıklarını belirterek şirketin kripto borsasını yeniden başlatma seçeneklerini paydaşlarla müzakere ettiğini aktardı. Bu konuda içinde bulunulan çeyrekte bir karar verilebileceğini işaret eden şirketin avukatı, dava sırasında kripto mevduatları kilitlenen FTX müşterileri için yeniden başlatmanın ne anlama gelebileceğine dair ayrıntıları paylaştı. "Şirket, 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandı" FTX'in iflası sondasındaki süreçte gelinen noktada avukatı, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirdi. Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. ABD'li federal savcıların BankKripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. ABD'li federal savcıların Bankman-Fried aleyhinde yayınladığı yeni bir iddianamede, eski CEO, Çinli yetkililerin dondurduğu, 1 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip hesapların çözülmesi için 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı. Bankman-Fried, Çinli yetkililere rüşvet verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti. Gözden Kaçmasın FTX'in kurucusunun 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu Haberin Detayları FTX: 415 milyon dolar çalındı Haberin Detayları