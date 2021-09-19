Fuarcılık, koronavirüs salgınının yaralarını sarmaya çalışıyor

Koronavirüs salgını öncesi tanıtım ve ticaretin önemli bir unsuru olan fuarcılık sektöründe yüz yüze planlanan organizasyonlar ertelendi ve çevrimiçi faaliyetler olarak yürütüldü.

Fuarcılık sektörü koronavirüs salgınında girdiği darboğazdan çıkarak, salgın öncesi konumuna geri dönmek istiyor.

Fuar alanı işletmecileri, düzenleyici firmalar, stant tasarımcıları da dahil birçok kolda iş ve işçinin ekonomik kazanç alanı olan fuarcılık, katılan firmalara da sağladıkları ivme nedeni ile eski güzel günlerine dönmek istiyor.

"FUARCILIK 2022'DEN İTİBAREN DAHA İYİ NOKTAYA GELECEK"

Fuarcılık firmalarından TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2022 yılından itibaren Türkiye'de ve dünyada fuarcılığın çok daha iyi noktaya geleceğini, 2019'da kaldığı efsane değerleri tekrar yakalayacağını öngördüklerini belirtti.

Ersözlü, koronavirüsün birçok sektöre olduğu gibi fuar sektörüne de olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

"SALGIN FUARCILIK SEKTÖRÜNE HASAR VERDİ"

Salgının fuar sektörüne önemli hasar verdiğini dile getiren Ersözlü, "Fuarlar, pandemi döneminde duran sektörlerin başında geliyor. Hemen hemen durma noktasına geldik. Çok şükür, 1,5 yıllık aradan sonra eylül ayı itibarıyla fuarlar yapılmaya başlandı ülkemizde. Gerek İstanbul'da gerek Anadolu'nun farklı merkezlerinde fuarlar başladı ve bundan sonra yıl sonuna kadar devam edecek gözüküyor." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada aşılamanın, aşılı insan sayısının artmasıyla ekonominin de hareketlendiğini belirten Ersözlü, "Seyahatlerde, turizm sektöründe, eğitimde hareketliliği beraberinde getirdi. Sağlık çalışanlarının söylediklerine göre, aşılama yüzde 80 ve üzerine çıkarsa biz de artık normal döneme doğru gelişeceğiz. Tekrar normale döneceğiz, öyle gözüküyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 80 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ersözlü, salgın nedeniyle bu yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki fuarlarda yüzde 80 düşüş öngörüldüğünü işaret ederek, "Yıl sonuna kadar fuarların yüzde 20'sinin açılacağını öngörüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne 2022 fuar takvimini tüm fuar şirketleri bildirdi.

2022'DE DAHA NORMAL BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

2022 yılında daha normal bir fuar dönemi yaşayacağız." dedi.