Fuat Oktay: Dijital dönüşümde biz büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Konferansı’nın açılışına video mesaj ile katılarak Türkiye'de dijital dönüşümün konumu ile ilgili bilgi aktardı.

TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı’nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgın oyunu ve oyunun kurallarını değiştirip dönüştürse de ülkemizi, Türkiye'yi oyunda tutacak hız ve esnekliğe sahibiz." dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ"

Oktay, konferansta konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital dönüşümde büyük düşündüklerini ifade ederek “Konvansiyonel hangi kural değişirse değişsin, dijital dönüşümde biz büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz. Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş, olası güncellemeler için bildirimleri açmış ve yüzünü inovasyona dönmüş durumdadır.

Fuat Oktay, Türkiye'de dijital dönüşümün yeri ile ilgili bilgi verdi VİDEO

DİJİTAL TÜRKİYE'Yİ ENTEGRE ETTİK

Kamuda dijial dönüşüme azami önem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlete yani dijital Türkiye'ye entegre ettik." açıklamalarında bulundu.

"5G'YE YERLİ İMKANLARLA GEÇMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Fuat Oktay konuşmasının devamında "5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.