Haberler

Ekonomi Haberleri

G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok

G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok

Tüm ülkelerin büyüme rakamlarına 2. çeyrekte koronavirüs damgasını vurdu. Açıklanan rakamlara göre Çin dışında daralma yaşamayan ülke şu an yokken İngiltere 22,8 daralırken Almanya da 11,3 daraldı.