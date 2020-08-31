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    G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok

    G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok

    Tüm ülkelerin büyüme rakamlarına 2. çeyrekte koronavirüs damgasını vurdu. Açıklanan rakamlara göre Çin dışında daralma yaşamayan ülke şu an yokken İngiltere 22,8 daralırken Almanya da 11,3 daraldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 10:44
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    İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

    Türkiye ekonomisinin de salgın sürecindeki performansı belli oldu.

    Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti.

    TÜRKİYE EN İYİ PERFORMANS SERGİLEYEN 7. ÜLKE

    Beklentilerin altında gelen bu küçülmeyle Türkiye, şu ana kadar 2. çeyrek büyüme verisi açıklayan G20 ülkeleri arasında Türkiye iyi performans gösteren 7. ülke oldu.

    SADECE ÇİN BÜYÜDÜ

    Şu ana kadar sadece Çin 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre büyüme açıkladı.

    Çin'in büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 3,2 oldu.

    BÜYÜME RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE

    Çin 3,2

    Güney Kore -2,9

    Endonezya -5,32

    Rusya -8,5

    Hollanda -9,3

    İsviçre -9,3

    TÜRKİYE -9,9

    Japonya -10,0

    Almanya -11,3

    Kanada -13,5

    AB -15

    İtalya -17,3

    Meksika -18,7

    Fransa -19,2

    İspanya -22,1

    Birleşik Krallık -22,8

    ABD -31,7

    BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından rakamlarla ilgili paylaşımda bulundu.

    "Türkiye'nin kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi." diyen Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." ifadelerini kullandı.

    G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok #1

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