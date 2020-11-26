G20 ülkelerinin dış ticareti üçüncü çeyrekte toparlandı

G20 ülkelerinin 2020’nin ikinci çeyreğinde 2 trilyon 846 milyar dolara gerileyen ihracatı, bu yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma göstererek 3 trilyon 462 milyar dolara yükseldi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) G20 ülkelerinin yılın üçüncü çeyreğine yönelik mevsim etkilerinden arındırılmış ve cari dolar kuruyla ifade edilen toplam mal ticareti rakamlarını yayınladı.

G20 ülkelerindeki toparlanmaya paralel bir ivme ile Türkiye’nin yılın ikinci çeyreğinde 32 milyar 700 milyon dolar olan ihracatı ise üçüncü çeyrekte yüzde 33,6 artışla, 43 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

G20 ÜLKELERİNİN MAL TİCARETİ İKİNCİ ÇEYREKTE KORONAVİRÜS SALGINININ ETKİSİ İLE DARALMIŞTI

G20 ülkelerinin mal ticareti, dünya genelinde koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralmasını yaşamasının ardından, yılın üçüncü çeyreğinde keskin şekilde toparlandı

İTHALAT VE İHRACAT ARTTI

G20 ülkelerinin ihracatı yılın üçüncü çeyreğinde 2020’nin ikinci çeyreğine göre yüzde 21,6 artarak 3 trilyon 462 milyar dolara yükseldi

G20 ülkelerinde ithalat ise yüzde 18,1 artarak 3 trilyon 424 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre, Japonya'nın üçüncü çeyrekte ihracatı yüzde 11,6 artarken, ithalatı yüzde 5,1 düşüş gösterdi. Çin’in ihracatı yüzde 9,6 ve ithalatı yüzde 13,7 genişledi. Güney Kore'nin ihracatı yüzde 20,7 ve ithalatı yüzde 6,4 arttı.

G20 ülkeleri içinde Fransa, Hindistan, İtalya ve İngiltere'nin ihracatında sırasıyla yüzde 35,9, yüzde 44,6, yüzde 40,8 ve yüzde 23,8 artış kaydedildi.

ALMANYA’NIN İHRACATI YÜZDE 28,2 VE İTHALATI YÜZDE 17,8 YÜKSELDİ

OECD’ye göre, söz konusu dönemde Almanya’nın ihracatı yüzde 28,2 ve ithalatı yüzde 17,8 artış gösterdi.

Avustralya’nın ihracatı yüzde 1,5, enerji tedarikçisi Rusya ve Suudi Arabistan’ın ihracatları ise sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzde 43,7 yükseldi.

Kanada ve ABD’nin ihracatları sırasıyla yüzde 31,1 ve 23,6 artış gösterirken, Meksika ve Brezilya'nın ihracatının sırasıyla yüzde 50,2 ve 1,6 artış göstermesi dikkati çekti.

Türkiye'nin 2020 yılı ikinci çeyreğinde 42 milyar 700 milyon dolar olan ithalatı, 57 milyar 700 milyon dolara çıkarken 32 milyar 700 milyon dolar olan ihracatı üçüncü çeyrekte yüzde 33,6 artışla, 43 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

İKİNCİ DALGA KISITLAMALARI ULUSLARARASI TİCARETİ BASKILIYOR

OECD raporunda, uluslararası ticaretin, 2019'un 4. çeyreğinde salgın öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 5 ve 2018'in 3. çeyreğinde görülen en son yüksek seviyenin yaklaşık yüzde 10 altında kalmaya devam ettiği belirtilerek, “G20 ekonomileri arasında, yalnızca Çin, ticarette iyileşme ile salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktı.” ifadesi kullanıldı.