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    G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını konuşacak

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'daki enerji krizi yoğunlaştı. Soruna çözüm arayan ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına gitmek isteyen G7 ülkelerini maliye bakanları bir araya gelecek.
    • 01.09.2022 - 08:58
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    G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını konuşacak

    Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı enerjiyi kesmesi ve fiyatını artırması karşısında ABD'de çözüm arayışına gitti.

    Beyaz Saray, Rus petrolüne tavan fiyat fiyatını görüşmek için G7 maliye bakanlarının cuma günü görüşeceğini bildirdi.

    Görüşmenin tarihini John Kirby verdi

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.

    "Vladimir Putin enerji sektörünü silah olarak kullanıyor"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.

    Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek." ifadesini kullandı.

    John Kirby

    ABD, Avrupa'nın petrol ihtiyacını karşılamak için çözüm arıyor

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın Avrupa'ya enerjiyi kestiğini belirten Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini arttırmanın yollarını aramayı sürdürüyor." dedi.


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