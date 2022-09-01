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- G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını konuşacak
G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını konuşacak
- 01.09.2022 - 08:58
Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı enerjiyi kesmesi ve fiyatını artırması karşısında ABD'de çözüm arayışına gitti.
Beyaz Saray, Rus petrolüne tavan fiyat fiyatını görüşmek için G7 maliye bakanlarının cuma günü görüşeceğini bildirdi.
Görüşmenin tarihini John Kirby verdi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.
"Vladimir Putin enerji sektörünü silah olarak kullanıyor"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.
Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek." ifadesini kullandı.
ABD, Avrupa'nın petrol ihtiyacını karşılamak için çözüm arıyor
AA'nın haberine göre, Rusya'nın Avrupa'ya enerjiyi kestiğini belirten Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini arttırmanın yollarını aramayı sürdürüyor." dedi.