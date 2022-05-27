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    G7, OPEC'ten piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor

    G7, OPEC'ten piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor

    Almanya'da toplanan G7 enerji bakanları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden 'sorumlu davranmasını' istedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:03
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    G7 ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan ham petrol fiyatlarına çare arıyor.

    Söz konusu oluşuma üye ülkelerin enerji bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

    "Savaş fiyatları artırdı"

    Bakanlar; savaşın petrol, gaz ve kömür fiyatlarında yükselişi tetikleyerek, enflasyonda artışa neden olduğunu ve bunun da düşük gelirli hane halklarının yanı sıra işletmeler ve sanayi üzerinde büyük baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

    OPEC'e çağrı: Sorumlu hareket edin

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) piyasaya daha fazla petrol sürülmesi istenerek, "Petrol ve gaz üreten ülkeleri sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve sıkılaşan uluslararası piyasalara yanıt vermeye çağırıyoruz. OPEC kilit role sahip." denildi.

    Ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmasının "özel bir aciliyet" meselesi olduğunun altı çizildi.

    "LNG önemli rol oynayabilir"

    Artan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının, “özellikle Avrupa pazarlarında potansiyel arz kesintilerini hafifletme konusunda kilit rol oynayabileceği" ifade edildi.

    G7 liderleri, bu ayın başlarında, Rus petrolünün ithalatını yasaklamak da dahil olmak üzere Rusya'dan enerjiye olan bağımlılıklarını aşamalı olarak sona erdirme konusunda anlaştı.

    G7, OPEC ten piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor #1

    Suudi Arabistan: Elimizden geleni yaptık

    Financial Times'ın haberine göre, Brüksel, Rusya'dan ham petrol tedarikine ambargo seçeneğini de tartışıyor. Macaristan ise bu seçeneğe karşı çıkıyor.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, petrol fiyatlarına karşı daha fazla adım atmayacaklarının sinyalini vermiş, "Krallık elinden geleni yaptı." demişti.

    G7, OPEC ten piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor #2


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