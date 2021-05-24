Gal arılarına karşı biyolojik mücadeleye devam

Kestane meyvesinin yüzde 80 üretiminin azalmasına sebep olan gal arılarına karşı, Bursa ve Yalova’da zararlının görüldüğü sahalara torymus salımı yapıldı.

Kestane gal arısının, Türkiye’de ilk defa 2014 yılında Yalova Gacık köyünde tespit edildiğini ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Kestane ormanlarında bozulan biyolojik dengenin yeniden tesisi için yapılan çalışmaları aktardı.

Akın, "2015 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü önceliğinde mücadele başlatıldı. Dünyada zarar verdiği alanlarda en etkili mücadele ‘Torymus sinensis’ ile yapılması sebebiyle 2015 yılında Yalova’da kurulan laboratuvarda faydalı arı ‘Torymus sinensis’ üretimine başlandı.

17 BİN 500 TORYMUS SALINIMI YAPILDI

2019 yılında Bursa’da hizmete açılan laboratuvarla birlikte bugüne kadar üretilen 17 bin 500 torymus, Bursa ve Yalova’da zararlının görüldüğü sahalara salım yapıldı. Kestane ormanlarımızda bozulan biyolojik dengenin yeniden tesisi uzun ve sabır isteyen kombine çalışmalarla yapılabileceğinden hareketle kestane meyvesinde yüzde 80 üretim azalmasına sebep olan zararlının bir an önce sayısını azaltmak hedefiyle Bursa Teknik Üniversitesi le birlikte projeler geliştirerek uygulamaya almaktayız.

ÇIKARTILACAK HARİTA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bildiğiniz gibi bugüne kadar zararlının yayılma alanlarının tespiti amacıyla hazırlanan ve ilk kez Bursa’da uygulanan ‘İHA ile Kestane Gal Arısının Yayılışını Tespit ve Haritalama Projesi’nde sona gelindi. Uçuşlar tamamlandı. Özel yazılımla haritalama çalışmaları devam etmekte. Temmuz ayında zararlının yayılış haritası ortaya çıkacak. Harita mücadelede strateji oluşturmak ve torymus üretimini planlamak açısından bizlere büyük kolaylık sağlayacak." dedi.