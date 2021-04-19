Galata Wind'in halka arzında 7 katına yakın talep geldi

Son yılların en büyük halka arzlarından Galata Wind Enerji'nin ihraç edilen hisselerine 6,7 kat talep gelirken, halka arz edilen hisselerin yüzde 24,4'ü yabancı kurumsal yatırımcılara satıldı.

Galata Wind Enerji, bugün başlayacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile birlikte 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz olacak.

GALATA WİND'İN YÜZDE 30'U HALKA ARZ OLDU

İki şirket de yabancı ve yerli yatırımcı iştahı açısından yakından izleniyor. Galata Wind'in halka arzında 26 milyon 700 bin lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin yüzde 30'u olan 160 milyon 400 bin lira nominal değerli hisse, hisse başı 5,06 liradan halka arz edildi.

Halka arz büyüklüğü 811 milyon 800 bin lira oldu. Garanti Yatırım tarafından Pazar gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arzın yüzde 24,4'ü yurt dışı, yüzde 26,7'si yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arza en yoğun talep yurt içi kurumsal yatırımcılardan geldi. Halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alan yatırımcılar Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management oldu.

GOLDMAN SACHS VE NORGES BANK

Goldman Sachs sermayenin yüzde 1,5'i, Norges Bank ise yüzde 1,8'i kadar hisse aldı. Payların geri kalanları ise yurtiçi bireysel ve çalışanlardan oluşan yatırımcılara satıldı. Toplam talep 1 milyar 100 milyon lira ile halka arz edilen hisselerin 6.7 katı seviyesinde gerçekleşti.