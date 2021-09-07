Gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife güncelledi

SPK tarafından belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında 2021'de baz alınacak konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti zamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya yükseltildi.

İMARLI VEYA İMARSIZ BAĞ, BAHÇE, TARLA, TARIM ALANI, ÖZEL ORMAN İÇİN 850 - 1.193 LİRA ARASINDA

Karar kapsamında, 2021'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 850 lira ile 1.193 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 1.110 lira ila 2 bin 150 lira arasında uygulanacak.

DÜKKAN, PLAZA VE İŞ MERKEZLERİNDE 100 METREKAREYE KADAR OLANLAR İÇİN 871 LİRA

Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 871 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 1.031 lira düzeyinde uygulanacak.

METREKARESİ 20 BİNİ AŞAN DÜKKAN, PLAZA VE İŞ MERKEZİ İÇİN DEĞERLEME ÜCRETİ 3 BİN 438 LİRA

Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme ücreti 3 bin 438 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 427 lira olarak alınacak.

KONUT, OFİS VEYA BÜROLARDA BRÜT METREKARESİ 250'Yİ AŞMAYANLAR İÇİN DEĞERLEME ÜCRETİ 738 LİRADAN 793 LİRAYA ÇIKTI

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya çıkarılırken, bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 990 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 1.188-2 bin 863 lira bandında değişiklik gösterecek.

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN 5 BİN 401 LİRA

Akaryakıt istasyonları için 5 bin 401 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 777 lira ila 7 bin 90 lira arasında değişecek.

HİZMET AMAÇLI KULLANILAN GAYRİMENKULLER İÇİN 1.669 - 8 BİN 102 LİRA ARASINDA

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.669 lira ila 8 bin 102 lira arasında olacak.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.