Gayrimenkul yatırımcısına 'Turkuaz Kart' önerisi

GİGDER tarafından, yabancıya konut satışının artırılması için "Turkuaz Kart" önerisi gündeme getirildi.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıların belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapmaları halinde uzun süre ikamet izni alabilecekleri "Turkuaz Kart düzenlemesi önerisini" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu.

SEKTÖRDEKİ YABANCI YATIRIMCI POTANSİYELİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK

Şubatta yabancı gayrimenkul yatırımcısının eğilim ve beklentilerini ortaya koyan Türkiye'nin ilk kapsamlı araştırmasını kamuoyuna duyuran dernek, sektördeki yabancı yatırımcı potansiyelini artırma çalışmalarını sürdürüyor.

SANAL FUAR DÜZENLEMEK DE ÖNERİLER ARASINDA

GİGDER'in, yabancıya satış rakamlarını artırmak için "rakip pazarların göç alma politikalarını araştıran yeni raporlar hazırlamak", "İran'da sanal bir roadshow düzenlemek" ve "İstanbul'da her yıl 'uluslararası bir gayrimenkul zirvesi' etkinliği gerçekleştirmek" gibi önerileri bulunuyor.

"YATIRIM YAPANA İKAMET İZNİ"

Açıklamada önerilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, Türkiye'de yabancıların belirli bir rakamın üzerinde yatırım yapmaları halinde, uzun süre ikamet izni alabilecekleri bir düzenlemenin yapılması önerisini bakanlığa sunduklarını bildirdi.