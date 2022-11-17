GAZBİR-GAZMER: Doğalgazın maliyeti diğer yakıtlara göre daha düşük

GAZBİR-GAZMER: Doğalgazın maliyeti diğer yakıtlara göre daha düşük

GAZBİR-GAZMER, bir rapor yayınlayarak doğalgaz ile diğer enerji kaynaklarını karşılaştırarak, doğalgazın asgari ücretteki payının diğer yakıtlara göre düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz ve diğer yakıtlar karşılaştırıldı.

Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz maliyetinin, asgari ücretteki payının ortalama yüzde 8,4 olduğu belirlendi.

Bu oran diğer yakıtlara göre oldukça düşük seviyede.

Doğalgaz abone sayısı 19,1 milyon

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR-GAZMER) Temiz Enerji Teknoloji Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye'de Konutlarda Kullanılan Doğalgaz ve Diğer Yakıtların Karşılaştırılması" raporuna göre, doğalgaz abone sayısı yaklaşık 19,1 milyona yükselirken, 81 il ve 670 yerleşim yerine gaz arzı sağlandı.

Doğalgaz tüketiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artışla 60 milyar metreküp olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Yıllık yakıt maliyet kriterleri

Konut tüketicileri için yıllık yakıt maliyet analizine yer verilen rapora göre, Türkiye'de 4 kişilik ve ortalama 100 metrekare net konut alanına sahip bir hane halkının yıllık ortalama doğalgaz tüketimi 975 metreküp, 1 kilovatsaat doğalgazın ortalama perakende satış fiyatı ÖTV, SKB ve KDV dahil yaklaşık 0,520799 lira olarak hesaplanıyor.

Bir kullanıcı için yıllık doğalgaz maliyeti ısınma için 5 bin 518 lira

Referans veriler çerçevesinde bir kullanıcı için yıllık doğalgaz maliyeti ısınma için 4 bin 358 lira, sıcak su ve pişirme için 1.160 lira olmak üzere toplamda 5 bin 518 lira.Aylık 460 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak hesaplanıyor.

Yıllık linyit kömür ile LPG tüp gaz maliyeti 13 bin 24 lira

Yıllık linyit kömür ile LPG tüp gaz maliyetinin ise ısınma için 7 bin 970 lira, sıcak su ve pişirme için 5 bin 54 lira olmak üzere toplamda ortalama 13 bin 24 lira. Aylık 1.085 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payının yüzde 19,7 olduğu tahmin ediliyor.

Yıllık ithal kömür ile LPG tüp gaz maliyeti 19 bin 400 lira

Yıllık ithal kömür ile LPG tüp gaz maliyeti ısınma için 14 bin 346 lira, sıcak su ve pişirme için 5 bin 54 lira olmak üzere toplamda 19 bin 400 lira. Aylık 1.617 lira, bu maliyetin asgari ücret içindeki payının ise yüzde 29,4 olduğu hesaplanıyor.

En düşük maliyetli doğalgaz

Doğalgazın diğer yakıt türlerine göre önemli ölçüde maliyet avantajı sağladığı raporda, "Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı aylık enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payının yaklaşık yüzde 8,4 ile diğer yakıtlara kıyasla en düşük seviyesini koruduğu görüldü." deniyor.