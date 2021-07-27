Gazete ve dergi sayısı geçen yıl yüzde 13,5 azaldı

TÜİK, 2020 yılına ait Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistiklerini yayınladı. Yayınlanan veriler, yazılı basındaki düşüşü gözler önüne serdi.

Küresel anlamda değişen yaşam koşulları ve artan dijitalleşme ile birlikte yazılı basın kan kaybetmeye devam ediyor. Buna paralel olarak 2020 yılında yayınların sayılarının azalması, verilen reklamlardaki düşüşte koronavirüs salgınının etkisi de gözlemleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri, 2020" raporuna göre de gazete ve dergi sayısı yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi.

GAZETE VE DERGİ SAYISI 4 BİN 746

Gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4'ünü dergiler oluşturdu.

GAZETE VE DERGİLERİN TİRAJI YILLIK YÜZDE 20,9 AZALDI

Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 20,9 azaldı. Ülkemizde 2020 yılında yayınlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olup, bunun yüzde 94,8'ini gazeteler oluşturdu.

GAZETELERİN YÜZDE 91,1'İ YEREL YAYIN YAPTI

Türkiye'de 2020 yılında yayınlanan gazetelerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal), yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı.

Dergilerin ise yüzde 69,1'i yaygın (ulusal), yüzde 27,7'si yerel, yüzde 3,3'ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4'ünü yaygın (ulusal), yüzde 16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayınlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 85,6'sını yaygın (ulusal), yüzde 13'ünü yerel ve yüzde 1,4'ünü bölgesel yayınlanan dergiler oluşturdu.

DERGİLERİN YÜZDE 21,8'İ AYLIK YAYINLANDI

Gazetelerin yüzde 28,9'u haftalık, yüzde 28,7'si haftada iki-altı gün arası, yüzde 18,5'i aylık olarak yayınlandı. Dergilerin ise yüzde 21,8'i aylık, yüzde 20,7'si üç aylık, yüzde 16,3'ü altı aylık olarak yayınlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6'sını günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2'sini haftalık olarak yayınlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 61,1'ini aylık, yüzde 10,0'ını haftalık, yüzde 9,2'sini üç aylık, yüzde 8,1'ini iki aylık yayınlanan dergiler oluşturdu.

GAZETELER AĞIRLIKLI OLARAK SİYASİ-HABER-GÜNCEL İÇERİKLİ OLDU

Yayınlanan gazetelerin yüzde 89,9'u siyasi/haber/güncel, yüzde 1,8'i sektörel/mesleki, yüzde 1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,9'u sektörel/mesleki, yüzde15,1'i akademik, yüzde 7,4'ü eğitim/sınav içerikli yayınlandı.

RESMİ İLAN BEDELLERİNDE AZALMA YAŞANDI

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 lira oldu.

YAYINLANAN KİTAP SAYISI 68 BİN 120

Yayınlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında; 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

YAYINLARIN YÜZDE 28,27'SİNİN İÇERİĞİ EĞİTİM OLDU

Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayınlanan materyallerin yüzde 28,2'si eğitim, yüzde 20'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,2'si akademik, yüzde 14,3'ü yetişkin kültür, yüzde 13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5'i ise inanç konulu olarak yayınlandı.

SATILAN KİTAP SAYISI YÜZDE 2,3 ARTIŞ GÖSTERDİ

Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.