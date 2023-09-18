Gazi ve şehit yakınları için kamuda istihdam hakkı: 48 bin 819 kişi atandı Şehit ve gazi yakınları ile gazilere kamuda çalışmak için bir kontenjan veriliyor. Son yapılan incelemeye göre bu rakam 50 bine yaklaştı.

AA

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk atamalarının yapıldığı 1996'dan bugüne kadar 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdamı sağlandı.

Hükümet tarafından, şehit ve gazi yakınları ile gaziler birçok alanda destekleniyor.

Bu çalışmaların en önemlilerinden birini de "kamuda istihdam hakkı" oluşturuyor.

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler, kamuda çalışma imkanı buluyor.

Şehitlerin iki yakınına hak tanınıyor

Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 2 kişiye, gazilerin de kendileri veya lehine feragat verdiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlanıyor.

İlk atama 1996'da yapıldı

Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk atama 1996'da yapıldı.

Bu tarihten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.

2023'te 780 kişi atandı

Bu yıl içerisinde yapılan 780 atama ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 48 bin 819'a yükseldi.

Atanma talepleri öncelikli olarak yerine getiriliyor

Öte yandan, şehit yakınları ile gazilerin devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmıyor.

Terör eylemlerinde şehit olan, çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda bulunan kamu görevlileri ile er ve erbaşların devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, aynı kurum içinde atanma taleplerine öncelik veriliyor.

Şehit ve Gaziler Günü'nde idari izin hakkı var

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ve eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ise 18 Mart Şehitler Günü'nde idari izinli sayılıyor.

Uygulama, kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)