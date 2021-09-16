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    Gaziantep Araban Ovası'nda kırmızı biber hasadı

    Sofralardan eksik olmayan ve Gaziantep ile adı bütünleşmiş olan kırmızı biberlerin hasadı, Araban Ovası'ndaki 3 bin dönümlük arazide yapılmaya başladı.
    • AA
    • 16.09.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:32
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    Gaziantep Araban Ovası'nda kırmızı biber hasadı

    Çalışmalar hakkında bilgi veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgede yetiştirilen biberin salça, turşu ve pul biber yapımının yanı sıra dolmalık ve kurutmalık olarak kullanıldığını aktardı.

    3 BİN DÖNÜM ALANDA KIRMIZI BİBER YETİŞTİRİLDİ

    Yeni hasat döneminin bereketli ve kazançlı geçmesini dileyen Altun, ovanın verimli topraklarında bu yıl 3 bin dönüm alanda kırmızı biber yetiştirildiğini anlattı.

    BİR DÖNÜM ALANDAN 4 TON ÜRÜN ALINACAK

    Yaş biberin kilogramının tarlada 3 liradan alıcı bulduğunu belirten Altun, "Bu yıl hasat döneminde üreticilerimiz rekolteden memnun. Bir dönüm biber ekili alandan üreticilerimizin yaklaşık 4 ton ürün almasını öngörüyoruz." diye konuştu.

    Gaziantep Araban Ovası nda kırmızı biber hasadı #1

    “ÜRETİM PUL BİBER YAPIMINDA KULLANILACAK”

    Üreticilerden İsmail Avşar ise 300 dönüm arazide pul biber yapımında kullanılmak üzere üretim gerçekleştirdiğini ifade ederek, rekolte ve fiyatın yüz güldürdüğünü kaydetti.

    Gaziantep Araban Ovası nda kırmızı biber hasadı #2

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