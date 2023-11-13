Gaziantep Araban sarımsağı, AB tescilinde son aşamaya geldi AB coğrafi işaretli ürünlerde bir ürün daha tescile kavuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Arbahan sarımsağının AB tescilinde geldiği aşamayı gözler önüne serdi.

DHA

Coğrafi işaretlerin tescillenmesi o yöre ve ürünün geleceği için önem taşıyor.

Yurt genelindeki tescillerin ötesinde Avrupa Birliği (AB) tescili daha ön plana çıkıyor.

Ürünün pazarlanması yolunda önemli bir yol kat ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, coğrafi işaretli Araban sarımsağının AB nezdinde tescillenmesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

AB nezdinde 14 tescilli coğrafi işaretli ürün var

Bakan Kacır, Türkiye'nin bu yıl tescil edilen 6 coğrafi işaret ile AB nezdinde mevcut durumda 14 tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtti.

"AB nezdindeki tescil sayısı 2023 bitmeden 20'ye çıkartılacak"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca başvuru sürecinin yakından takip edildiğini kaydeden Kacır, AB nezdindeki tescil sayısının 2023 bitmeden 20'ye yükseleceğini duyurdu.

"Yerel üreticiler dünyaya açılacak"

AB Resmi Gazetesi'ndeki ilan aşamasının tamamlanması ile Araban sarımsağının da AB nezdinde tescil edileceğini aktaran Kacır, şöyle konuştu:

Gaziantep'in önemli tarım ürünlerinden biri olan Araban sarımsağının AB'de tescillenmesi, yerel üreticilerimizin dünyaya açılmasına imkan sağlayacak.

47 ürün için tescil bekleniyor

AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri ve kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı, Taşköprü sarımsağı bulunan Türkiye, ilan aşamasındaki 7 ürün ile birlikte 47 ürün için tescil bekliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)