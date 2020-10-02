Gaziantep, eylül ayında ihracat hacmini artırdı

En fazla ihracat yapan 10 il arasında ocak-eylül dönemine göre ihracatını artıran tek il Gaziantep oldu ve eylül ayı itibari ile Gaziantep, ihracatta 5. sırada yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgının da etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan olumsuzluklara rağmen Gaziantep’in büyük bir başarıya imza atarak, eylül ayında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

GAZİANTEP’İN EYLÜL AYI İHRACATI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,3 ARTTIŞ GÖSTERDİ

Eylül ayında Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik tüketiminin 487 milyon 209 bin kWh olarak gerçekleştiğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Gaziantep’in eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 762 milyon 187 bin dolar oldu. Eylül 2019 ihracatı 660 milyon 895 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Gaziantep bu rakamlarla tarihi bir başarıya imza atarak aylık bazda rekor kırdı ve eylül ayında en fazla ihracat yapan 5. il oldu.” şeklinde konuştu.

En fazla ihracat yapan 10 il içinde ocak-eylül dönemine göre ihracatını artıran tek ilin Gaziantep olduğuna vurgu yapan Ünverdi, bu yılın ocak-eylül döneminde Gaziantep’in ihracatının yüzde 0,9 artışla 5 milyar 539 milyon 928 bin dolara ulaştığını ve dönemlik ihracatta ise 6. sırada yer aldığını belirtti.