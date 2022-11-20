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    Gaziantep'in üzümleri binbir zahmetle cevizli sucuğa dönüşüyor

    Geleneksel yöntemle ve binbir zahmetle üretilen cevizli sucuklar; hem görüntüleri hem de lezzetleri açısından albenisini hiç kaybetmiyor.
    • 20.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 10:16
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    Gaziantep'in üzümleri binbir zahmetle cevizli sucuğa dönüşüyor

    UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, "dökülgen" adı verilen bölgeye has üzümlerden cevizli sucuk yapılıyor.

    Yaz aylarının sonunda hasat edilen ürünlerden yapılıyor

    Cevizli sucuk yapımının yüz yıllardır devam ettiği gastronomi kentinde, yaz aylarının sonlarında hasat edilen ürünlerin lezzete dönüşümü sürüyor.

    Kilis'te yetişen bir tür üzüm kullanılıyor

    Gaziantep'in ilçelerinin yanı sıra Kilis bölgesinde de yetişen ve "dökülgen" adı verilen üzümlerin suyuyla hazırlanan şıra, beyaz toprakla mayalandırılarak kazanda kaynatılıyor.

    cevizli sucuk

    Ceviz içleri ipe diziliyor

    İplere dizilen ceviz içleri, bulamaç kıvamına gelen şıraya batırıldıktan sonra güneşte kurumaya bırakılıyor.

    cevizli sucuk

    Annelerin yöntemi ile üretiliyor

    Cevizli sucuk üreten işletmenin sahibi Hüseyin Bayhan, "Annelerimizden öğrendiğimizi bugün fabrikada üretiyoruz." dedi.

    cevizli sucuk

    Cevizli sucuğun yapımı

    Cevizli sucuğun yapımını anlatan Bayhan, "Üzüm, bağlardan hasat edildikten sonra işletmemize geliyor. Yıkandıktan sonra sallarda tepeleniyor. Sonra preste suyu çıkarılıyor. Şerbete beyaz toprak atarak şerbet durultulduktan sonra kazanlarda kaynatılıyor. Nişasta ile bastık çalınıyor. Sonra cevizlerimiz köylerde evlerde saplanıyor. Saplandıktan sonra modern çıtalara bağlıyoruz." diye konuştu.

    cevizli-sucuk

    Ateşte Antep fıstığı kabuğu kullanılıyor

    AA'nın haberine göre, Gaziantep'te cevizli sucuğun farkının, ateşinde kullanılan Antep fıstığı kabukları olduğunu dile getiren Bayhan, "Kabukların kalorisi çok yüksek ve çok temiz oluyor, is ve toz olmuyor, çok hijyenik oluyor.

    cevizli sucuk

    Fıstık kabuğunun aroması sucuğa geçiyor

    Gaziantep'te cevizli sucuk yapımında ateş yakmada kullandığımız fıstık kabuğu, kazanlara aynı ısıyı saatlerce verdiği ve aromasını sucuklara geçirdiği için Gaziantep sucuklarını Türkiye'nin diğer yerlerinde yapılan sucuklardan farklı kılıyor." dedi.

    cevizli-sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli-sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli-sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli sucuk

    cevizli-sucuk

    cevizli-sucuk


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