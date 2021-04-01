Antep fıstığının geçen sezon rekoltesi çok yüksekti. Çiftçi verimden yana sevinirken, koronavirüs salgınının kısıtlamaları fıstık tüketimini azalttı ve ürün depolarda kaldı.

Antep fıstığının ikinci hasadı 5 ay sonra yapılacak ve elde kalan fıstıkların üzerine gelecek ikinci fıstık hasadı zararı daha da büyütecek. Bu süreçte eldeki ürünlerin ziyan olmamasını istemeyen üretici, ürünlerin fiyatını düşürerek pazar bulmaya çalışıyor.

15 YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİYDİ

Antep fıstığında son 15 yılın en yüksek rekoltesi görülürken, pandemi ile ihracat ve satışlar durdu. Yeni hasat dönemine 5 ay kala fıstığın fiyatında düşüş yaşanırken, ağzına kadar dolu depolar hem üreticileri hem fıstık tüccarlarını kara kara düşündürüyor.

Gaziantep'te Antep fıstığı depolarda kaldı, fiyatı düştü VİDEO

İŞ YERLERİ KAPALI DİYE FISTIKLAR DEPOLARDA KALDI

Başta baklava olmak üzere tatlı sektöründe de yaygın olarak kullanılan fıstık, pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı kalması ve ihracatın durmasının ardından depolardan çıkamadı. Yeni hasat dönemine 5 ay kalmasına rağmen dolu depolar nedeniyle toptancıları ve komisyoncular, Antep fıstığı fiyatlarında indirime gitmesine rağmen sektörde istediği hareketliliği sağlayamadı.

"ÖNCEKİ YILIN ALTINDA FİYATLARLA SATILIYOR"

Pandemi öncesine kadar kilogramı 135-165 lira arasında toptan fiyatlarla alıcı bulan Antep fıstığının içi, şimdi ise 125 ile 155 lira arasında toptan fiyatına satılıyor. Beng fıstık olarak tabir edilen kırmızı kuru fıstık ise bir yıl öncesine kadar kilosu 40-45 lira arasında satılırken, şimdilerde ise 35 ile 40 lira arasında alıcı buluyor. Kavlak olarak tabir edilen Antep fıstığı ise pandemi öncesinde 55-60 lira arasında satılırken, şu anda ise 45-50 liradan satılıyor. Tuzlu kavrulmuş Antep fıstığının ise 65-70 lira arasında olan fiyatları ise 55-65 liraya düştü.

"SATILAMAYAN MAL ÇİFTÇİYİ DE ETKİLEYECEK"

Satılamayan ürünün çiftçiyi de olumsuz etkileyeceğini savunan Antep fıstığı satıcısı Necip Öztürk, “Şu anda zor zamanlar geçiriyoruz. Satış yapmakta zorlanıyoruz. Her tarafın pandemiden dolayı kapalı olmasından dolayı zorlanıyoruz. Geçen sene verim çoktu, ondan dolayı fıstıklar depolarda kaldı. Çiftçi mal satılmazsa elbette etkilenecek. Geçen seneki fıstık satılmaz yerinde kalırsa çiftçi etkilenir. Bu yılki hasada 5 ay kaldı. İkinci bir mahsulde şu an elimizde olan fıstıkların üzerine gelirse işler daha da kötü olacak.” diye konuştu.