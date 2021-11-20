Gaziantep’te ayakkabıcılar 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor

Gaziantep'e ayakkabı üretimi ve ihracatı yapan 1.200 ayakkabı üreticisi, 8 bin lira maaş ile çalıştıracak kalifiyeli eleman bulamadıklarını söylüyor.

İstanbul’un ardından Türkiye’nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep’te kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Çeşitli bölümlerde çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayet eden ayakkabı üreticileri, 8 bin liraya kadar maaş vermelerine rağmen bu sorunu aşamamaktan yana dertli.

AYAKKABI ÜRETİMİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILIYOR

Ayakkabı üreticisi Reşit Köse, “Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı sektöründeyim ve yine 15 yıldır imalat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ayakkabı yapımı için önce kesim bölümünden derisini alıyoruz ve deriler kesiliyor. Ondan sonra saya bölümü dediğimiz bölümde dikiliyor. Daha sonra taban yapıştırılıyor. Son olarak temizlik bölümüne geliyor ve böylelikle ayakkabı imal edilmiş oluyor. Biz ayakkabının çoğu aşamasını el işçiliğiyle yapıyoruz ve daha kaliteli ürün elde etmiş oluyoruz.” dedi.

“DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKELERİNE İHRACAT YAPIYORUZ”

Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yaptıklarını ifade eden Köse, “Dürüst olmak gerekirse elhamdülillah bizim işlerimiz iyi. Ancak dolar kurunun dengesiz olması, ham maddeye ister istemez artış olarak yansıyor. Ham maddeye yansıdığı zamanda bizleri biraz olumsuz etkiliyor ve ne yapacağımıza tam olarak karar veremiyoruz. Ama siparişlerimiz var bu nedenle üretimi durduramıyoruz. Çünkü en azından tedariki karşılamamız gerekiyor.





YURTİÇİ VE YURTDIŞINA ÜRÜN SATIYORUZ

Hem yurtiçi hem de yurtdışına ürün satıyoruz. Şuanda Arap ülkeleri başta olmak üzere Afrika, Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Örnek olarak Cezayir, Irak, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelere ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Yurtiçinde de daha çok İstanbul, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman gibi Türkiye’nin her yerine de satış gerçekleştiriyoruz.





ÜRÜN YETİŞTİREMİYORUZ

Ben ürün yetiştiremiyorum. Siparişlerim çok fazla hatta müşterilerimiz durmadan ürünlerin ne zaman gönderileceği konusunda bizleri arıyor. İş yok dersek yalan olur.” şeklinde konuştu.

“AYLIK 8 BİN LİRAYA İŞÇİ BULAMIYORUZ”

Aylık 8 bin lira maaş vermelerine rağmen işçi bulamadıklarından şikayet eden Köse, “İşçi bulma konusunda gerçekten çok mağduruz. Türkiye’de işsizlik verileri açıklanıyor ama gerçekten biz ayakkabıcılar her dalda işçi bulma sorunu yaşıyoruz. Çünkü yeni kalifiye eleman bulunmuyor.

GAZİANTEP'TE HER DALDA, HER BÖLÜMDE ELEMANA İHTİYAÇ VAR

Şu anda Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde her dalda, her bölümde elemana ihtiyaç var. Gerçekten şuanda ciddi anlamda bir işçi bulma sorunu yaşıyoruz. İşçi bulamamızdaki en büyük sorun ayakkabı sektörü bir meslek dalı. Mesleki Liselerde normal şartlarda ayakkabı sektörüne ehemmiyet verilmiyor bu yüzden de sektörün kalifiye eleman bulma konusunda sorun oluyor. Kalifiye elemanlar ortalama haftalık olarak 1.500 lira alıyorlar. Hatta haftalık 2 bin liraya yakın ücret alan elamanlarımız var.





AYLIKLAR ORTALAMA 5-8 BİN LİRA ARASINDA

Aylıkları ortalama olarak 5 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Elinden iş gelen, biraz daha iyi iş yapan, işini seven herkes bu sektörde para kazanabiliyor. Şu anda 5 ila 8 bin arasında ücret vermemize rağmen kalifiye eleman bulamıyoruz. İyi bir sayacı olsa haftalık 2 bin lira, iyi bir kesici olsa haftalık 1.500 liradan az para almaz. Bu sorunu sadece biz ayakkabı sektöründekiler değil, diğer sektördeki işverenler de yaşıyor.” diye konuştu.