Gaziantep'te baklavaya zam yok

Gaziantepli baklavacılar ve konunun en yetkili muhatabı olan oda başkanı, baklavaya zam haberlerinin kendi il sınırlarını kapsamadığını ve ideal kilo fiyatının 120 lira olduğunu belirtiyor.

Gaziantepli baklavacılar, baklava fiyatına herhangi bir zam yapılmadığını, zam söylentilerinin diğer büyükşehirlerden kaynaklı olduğunu ifade etti.

“ZAMLAR DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE YAPILDI”

Baklavanın başkentinde baklavaya herhangi bir zam yapılmadığını söyleyen baklavacılar, zammın diğer büyükşehirlerde yapılmış olabileceğini vurguladı.

Baklavaları ustası Ömer Kozan ile Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı da baklava fiyatlarının, son yıllarda 120 lira civarında olduğunu ve değişmediğini belirtti. Yetkililer, baklavanın 150 lira olduğu ile ilgili haberlerin il dışı kaynaklı olabileceğini de ifade etti.

“KLASİK BAKLAVA 120 LİRA OLMALI”

Klasik baklavanın fiyatının 120 lira civarında olması gerektiğini ifade eden Kozan, “Bizde şu an klasik baklava dediğimiz baklavanın fiyatı 120 liradır. Yapılan zamla 120 lira olmuştu fiyat ve hala bu fiyatlarımız geçerlidir. Zam yapılmasını gerektirecek bir ham maddeye zam yapılmadı. Baklavanın fiyatının 150 lira olmasını doğru bulmuyoruz. Şu anda kaliteli bir baklavanın fiyatı 120 lira olmalıdır. Baklava ne 30 lira ne de 200 lira olmalıdır. 150-200 liraya satılan baklavanın Gaziantep dışı olduğunu düşünüyoruz. Bu fiyatlar Gaziantep’te yok.” dedi.

“FAHİŞ FİYATLAR GAZİANTEP DIŞI KAYNAKLI”

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı ise, "Biz Gaziantep’te yaptığımız araştırmada fahiş fiyatla ilgili bir şey göremedik. Bu söylenti bize de geldi. Şu an oda olarak biz baklavaya herhangi bir zam yapmadık. Biz bu fiyatların Gaziantep dışı olduğunu düşünüyoruz. O yönde duyumlar alıyoruz.” şeklinde konuştu.

“GAZİANTEPLİ ESNAFA KEFİLİM”

Bayrakçı, “Bir de bizim diğer baklava çeşitleri var. Özellikle fıstığı fazla olan, bunların fiyatı diğerinden fazladır. Ben Gaziantepli esnafıma kefilim. Ufak tefek problemli olanları oda olarak uyarıyoruz. Dolayısıyla bu zammın Gaziantep’ten çıktığı kanaatinde değilim. Bizim esnafımız kalitesinden ödün vermez. Fiyatta da fazlaya vermez. Düşük de vererek kendisini sıkıntıya sokmaz.





KLASİK BAKLAVA: 100-120 LİRA

Bizim klasik baklava fiyatımız 100-120 lira civarındadır. Dolayısıyla baklavanın fiyatı 150 lira değildir.” diye konuştu.