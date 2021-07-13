Koronavirüs salgını kısıtlamalarından dini bayramlarda ziyaret yapamayan vatandaşlar, ertelediği tüm gelenekleri ve ritüelleri bu bayramda yapmaya hazırlanıyor.

Gaziantep'te de özelikle kuru yemişçiler tüm yurtta olduğu gibi kısıtlamasız geçecek Kurban Bayramı için hareketlendi.

GAZİANTEP'TE BAYRAM ŞEKERİ VE KURU YEMİŞ SATICILARI MESAİ TELAŞINDA

Bu yıl kısıtlamaların olmayacağı Kurban Bayramı nedeniyle şeker ve kuru yemiş satan esnafın yüzü güldü. Bayram öncesinde artan ilgi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan esnaf, yoğun mesai yapıyor.

ŞEKER VE KURU YEMİŞ ALACAKLARA TAVSİYE

Geçen yıllara göre satışlarının çok daha iyi olduğunu belirten Metin Özmezarcı, satışların bayram yaklaştıkça artarak devam edeceğini ifade etti. Özmezarcı, şeker ve kuru yemiş satın alacaklara da tavsiyelerde bulundu.

Gaziantep'te kuru yemişçilerin bayram telaşı başladı VİDEO

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"BU BAYRAMA DİĞERLERİNE GÖRE DAHA GÜZEL OLACAK”

Pandemi nedeniyle 2 yıldır maddi ve manevi anlamda sıkıntı yaşadıklarını belirten kuru yemiş ve şeker satıcısı Metin Özmezarcı, bu bayramın diğerlerine göre daha güzel olacağını söyledi.

Özmezarcı, "Şu anda Allah’a şükür Kurban Bayramı hazırlığı yapıyoruz. Şekerlerimiz, kuru yemişlerimiz hepsi taze bir şekilde günlük çıkıyor. 2 yıldır pandemi dönemini yaşıyorduk. Onun getirmiş olduğu ister istemez bir sıkıntı vardı. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız aile ziyaretleri, anne-baba ziyaretleri ve eş dost ziyaretlerini yapamaz oldu. Bu durumunda bize mali ve manevi yönden çok büyük sıkıntıları oldu. Allah’a şükür aşılanmalarımız sayesinde bu süreci de atlattık. Geçen bayramda bu kadar talep yoktu. Şu ana kadarki satışlarımız normal ilerliyor. Allah’a şükür bayrama son 2-3 gün kalınca daha güzel günler bekliyoruz. Çünkü halkımız Kurban Bayramı olduğu için önce kurbanlığını alacak, daha sonra şeker ya da kuru yemiş alacak.

"BU BAYRAMA İLK BAYRAMIMIZ DİYEBİLİRİZ"

Bu bayrama ilk bayramımız diyebiliriz. Çünkü 2 yıldır aklı başında bir bayram yaşayamıyoruz. İnşallah bu bayramın güzel bir bayram olacağını ümit ediyoruz.” dedi.

ŞEKER VE KURU YEMİŞ ALIRKEN DİKKAT

Şeker ve kuruyemiş alacaklara tavsiyelerde bulunan Özmezarcı, “Şeker ve kuru yemiş alırken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Biz kuruyemiş satıcısıyız, benim vatandaşlardan ricam kuru yemiş alırken renk ve tat çok önemli. Eski çerezleri ısıtıp veya eski çerezleri karıştırıp satabiliyorlar. Bu hususa kuru yemiş alırken çok dikkat etsinler. Şekeri de alırken rengi solmuşsa, matlaşmışsa bu şekilde ise almasınlar. Genelde tanıdık, bilindik ve güvenilir yerden almalarını tavsiye ediyorum. Bizim amacımız insan sağlığı ile oynamamak. Çünkü eski şekerleri alırsanız kanserojen madde olduğu için hastalanabilirsiniz. Kanserojen maddelerde küflü, eski ve bayat ürünlerden oluşur. Kuru yemişte de aynı durum söz konusu.

KURU YEMİŞ ALIRKEN GÜNLÜK VE TAZE ÜRETİM YAPAN YERLERDEN ALMALIYIZ

O yüzden kuru yemiş alırken günlük ve taze üretim yapan yerlerden almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eşiyle, dostuyla, çocuğuyla yiyecek bunları o yüzden dikkat etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

“ŞEKERDE ZAM YOK, KURU YEMİŞTE YÜZDE 15 ZAM VAR”

Şeker fiyatlarının geçen yıla göre aynı olduğunu ancak kuru yemiş fiyatlarında yüzde 15 ila 20 arasında zamların olduğunu söyleyen Özmezarcı, “Şekerlerimizin fiyatlarına gelecek olursak, şeker fiyatlarında geçen yıla göre bu yıl hiçbir şekilde fark yok diyebilirim. Mesela geçtiğimiz bayramda şekerleri 25 liraya sattık. Bu yıl da kendi kârlarımızdan ödün vererek aynı fiyata satışlarımızı yapıyoruz. Kuru yemişlerin fiyatlarında ise geçen yıla göre yüzde 15 ila 20 arasında bir artış oldu. Elektrik zammı ve ürünün az olmasının vermiş olduğu bir zam oldu. Elimizden geldiği kadar uygun fiyata satış yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.