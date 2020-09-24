Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" görkemli bir törenle açılışını yaptı.

TEKNOFEST 2020, içinde yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, yerli-milli ürünlerin sergilendiği bir festival olarak aylar öncesinden heyecanla bekleniyordu.

Gaziantep’in festivale ev sahipliği yapması ve hazırlıklara aylar öncesinden başlaması coşkuyu artırmıştı.

Şimdi de açılışı yapılan festival koronovirüsün etkisi altında da olsa sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla milyonlara ulaştırılacak.

FESTİVAL ÜÇÜNCÜ KEZ “MERHABA” DEDİ

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği TEKNOFEST, üçüncü kez kapılarını açtı.

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 heyecanı başladı ViDEO

BİNLERCE GENCİN ÜRETTİKLERİ FİKİR VE PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİĞİ BİR PLATFORM

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği festival, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettikleri fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

5 BİN GENÇ FİNALİST OLARAK YARIŞACAK

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.

FESTİVAL YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Teknolojinin kalbinin attığı festival, 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile diğer yetkililer, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Gaziantep Kalesi girişine kadar yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü sırasında balkonlarından ve iş yerlerinden Türk bayrağı sallayan vatandaşlara Bakan Varank ve protokol üyeleri el sallayarak karşılık verdi.

"GENÇLERİMİZİN İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, festivalin büyük bir heyecan ve coşkuyla başladığını söyledi.

Festivale sosyal medyadan yoğun ilgi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu yarışmalara ilgi göstersinler diye bu festivalleri düzenliyoruz. Gençlerimizin ilgisi gerçekten fazla, bu bizi memnun ediyor. Yarışmalar farklı şehirlerde düzenlenmişti. Roket ve otonom araç yarışmalarını bitirdik. Burada da diğer yarışmalarımızın finallerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 100 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu ve takımlarını kurdu. Gençlerimiz burada yarışarak gelecekte çok önemli hale gelebilecek teknolojilerde kendilerini yetiştirmeye çalışıyor. Bundan çok memnunuz. İnşallah bu yılki festivalimizden sonra yarışmalarımızın çok daha fazla ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Yarışmalarımızın birincilerine ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü takdim edecek."

PAZAR GÜNÜ SONA GERİYOR

Bakan Varank, festivalin pazar günü sona ereceğini belirterek, "Bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçilerimize kapalı, sadece yarışmaların olduğu bir festival oldu ama önümüzdeki seneden itibaren aynı coşkuyla inşallah festivalimize devam edeceğiz." dedi.

20 BİN 197 TAKIM VE 100 BİNİN ÜZERİNDE GENÇ BAŞVURDU

Festival bu yıl rekor katılımla gerçekleştiriliyor.

İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını koşullarına rağmen coşkuyla başlayan festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş bir katılımla yapılıyor.

81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.

UÇUŞ GÖSTERİLERİ

Etkinliklerin açılış töreninde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk, Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon gökyüzüne bırakıldı.

Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopterinin yanı sıra Red Bull, Jandarma, EGM ve SGK selamlama uçuşları yaptı.

Etkinlikler kapsamında çok sayıda uçuş gösterisi gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN ETKİNLİKLERİ:

1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam edecek.

"Türkiye'nin en hızlıları"nın sahne alacağı Türkiye Drone Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihlerinde doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN YÜRÜTÜCÜ VE DESTEKLEYİCİLERİ:

Festival teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM ve TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

Festivale, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu ve Turkcell destek veriyor.