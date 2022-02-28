Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğalgaz bitti

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

AVRUPA'DA YER ALTI TESİSLERDE DOĞALGAZIN YÜZDE 21,5'İ KALDI

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğalgazın yüzde 21,5'i kaldı.

YAZIN DEPOLANAN GAZ TAMAMEN BİTTİ

Yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gaz ise tümüyle tüketildi." ifadesine yer verildi.

"BU CİDDİ BİR ZORLUK"

Söz konusu durumun zorluklara sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, depolama tesislerinin teknolojik yeterlilikleriyle sınırlanan günlük limitleri göz önüne alındığında çok ciddi bir zorluktur. Ayrıca, Avrupa pazarındaki durum büyüyen Asya piyasalarındaki durumla yakından ilişkilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"AVRUPA'YA RUS GAZI SEVKİYATI GÜNLÜK ORTALAMA 100 MİLYON METREKÜPLE NORMAL SEYRİNDE"

Öte yandan, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.