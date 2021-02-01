Gazprom'dan ocak ayında rekor ihracat

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının, Ocak 2021’de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artarak 19 milyar 400 milyar metreküple rekor seviyeye çıktığını paylaştı.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Ocak 2021'de Rusya içerisine ve ihracat pazarlarına gaz tedarikini artırdığı belirtildi.

ÜRETİM OCAK AYINDA YÜZDE 6,4 ARTTI

Doğalgaz üretiminin ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 artarak 47 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Gazprom’un doğalgaz ihracatı da Ocak 2021’de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artarak 19 milyar 400 milyon metreküpe çıktı. Söz konusu hacim, şirketin ihracat tarihinde bu dönem için en yüksek seviyedir.” denildi.

TÜRKİYE'YE İHRACATI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Açıklamada, şirketin Türkiye’ye doğalgaz ihracatının da söz konusu dönemde yüzde 20,8 arttığı kaydedildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi geçen yılın 11 aylık döneminde yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 178 milyar 400 milyon metreküpe gerilemişti.