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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı

    Gazprom, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, üretimin yüzde 1 arttığını ancak ihracatın yüzde 41,3 azaldığını aktardı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:49
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    Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı

    Rus enerji şirketi Gazprom, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı doğalgaz ihracatının, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

    Şirketin gaz üretiminin geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 1 artışla 47,4 milyar metreküp olduğu kaydedildi.

    İÇ PAZARA TEDARİK ARTTI

    Açıklamada, iç pazara tedarikin ise yüzde 3,2 arttığı ifade edildi.

    ÇİN'E SEVKİYAT ARTARAK DEVAM EDİYOR

    Açıklamada, şirketin Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik doğalgaz sevkiyatının ise artmaya devam ettiğine işaret edildi.

    Gazprom

    AVRUPA'DAN DOĞALGAZ ARZINA İLİŞKİN SUÇLAMA GELDİ

    Avrupa'da son dönemde artan doğalgaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğalgaz arzını azaltmakla suçluyor.


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