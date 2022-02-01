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- Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı
Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı
Gazprom, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, üretimin yüzde 1 arttığını ancak ihracatın yüzde 41,3 azaldığını aktardı.
- AA
- 01.02.2022 - 16:46
- Güncelleme : 01.02.2022 - 16:49
Rus enerji şirketi Gazprom, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı doğalgaz ihracatının, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.
Şirketin gaz üretiminin geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 1 artışla 47,4 milyar metreküp olduğu kaydedildi.
İÇ PAZARA TEDARİK ARTTI
Açıklamada, iç pazara tedarikin ise yüzde 3,2 arttığı ifade edildi.
ÇİN'E SEVKİYAT ARTARAK DEVAM EDİYOR
Açıklamada, şirketin Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik doğalgaz sevkiyatının ise artmaya devam ettiğine işaret edildi.
AVRUPA'DAN DOĞALGAZ ARZINA İLİŞKİN SUÇLAMA GELDİ
Avrupa'da son dönemde artan doğalgaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğalgaz arzını azaltmakla suçluyor.