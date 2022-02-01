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Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı

Gazprom'un doğalgaz ihracatı azaldı

Gazprom, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, üretimin yüzde 1 arttığını ancak ihracatın yüzde 41,3 azaldığını aktardı.