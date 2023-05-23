Gazprom'un net karı geçen yıl yüzde 41 azaldı Rus enerji şirketi Gazprom'un geçen yılki net kârı, gelirleri artmasına rağmen nerede ise yarıya yakın azalma gösterdi. Şirket, yaptığı açıklamada kârın düştüğünü ancak yine de sonuçtan memnun kaldıklarını belirtti.

AA

Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı 2022'de önceki yıla göre yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yani yaklaşık 15,3 milyar dolara) geriledi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin geçen yıl bir önceki yıla göre 10,2 trilyon rubleden 11,6 trilyon rubleye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, şirket kârındaki düşüşün ana nedeni olarak geçen yılın ikinci yarısında vergi ödemelerinin artması gösterildi.

Azalışa rağmen şirketin yüksek düzeyde kâr sağladı

Şirketin 2022 net kârının ise 2021'e kıyasla yüzde 41 azalarak 1,2 trilyon rubleye gerilediği, bu azalışa rağmen şirketin yüksek düzeyde kâr sağladığı belirtildi.

Savaşın etkisi

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı. Gazprom da bu karar ve kısıtlamalardan en çok pay alan şirketlerin arasında yer aldı.