Euro
10.2743
0%
Dolar
8.6785
-0.09%
Altın
502.64
0.14%
Borsa
1.383
0%
Bitcoin
299.832
-0.42%
EXEN Coin
27.37
-3.79%
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

    İsrail'in Gazze'yi bombalaması 260 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 290 ila 380 milyon dolarlık hasara yol açtı. Ekonomisi de bir o kadar darbe alan Gazze için Dünya Bankası rapor hazırladı.
    • AA
    • 07.07.2021 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

    Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde hazırladığı rapor İsrail'in 11 günlük saldırısının ardından Gazze'de toparlanma için 485 milyon dolara yakın finansmana ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

    SALDIRILARDAN 260 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Raporda, Gazze'ye yönelik mayısta gerçekleştirilen saldırılarda 66'sı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 260'tan fazla insanın hayatını kaybettiği aktarıldı.

    SALDIRILAR EKONOMİYİ CİDDİ ŞEKİLDE ZAYIFLATTI

    Raporda, saldırıların ekonomiyi ciddi şekilde zayıflattığına işaret edildi. Gazze'de 290 ila 380 milyon dolar arasında fiziksel hasarın meydana geldiği ifade edilen raporda, saldırıların 105 ila 190 milyon dolar arasında ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.

    Gazze de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var #1

    “345 İLA 485 MİLYON DOLAR ARASINDA FİNANSMAN GEREKİYOR”

    Raporda, acil ve kısa vadeli toparlanma ile yeniden yapılanma için 345 ila 485 milyon dolar arasında finansmana ihtiyaç olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir