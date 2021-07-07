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Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

İsrail'in Gazze'yi bombalaması 260 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 290 ila 380 milyon dolarlık hasara yol açtı. Ekonomisi de bir o kadar darbe alan Gazze için Dünya Bankası rapor hazırladı.