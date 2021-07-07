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- Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var
Gazze'de kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var
- AA
- 07.07.2021 - 08:44
Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde hazırladığı rapor İsrail'in 11 günlük saldırısının ardından Gazze'de toparlanma için 485 milyon dolara yakın finansmana ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.
SALDIRILARDAN 260 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Raporda, Gazze'ye yönelik mayısta gerçekleştirilen saldırılarda 66'sı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 260'tan fazla insanın hayatını kaybettiği aktarıldı.
SALDIRILAR EKONOMİYİ CİDDİ ŞEKİLDE ZAYIFLATTI
Raporda, saldırıların ekonomiyi ciddi şekilde zayıflattığına işaret edildi. Gazze'de 290 ila 380 milyon dolar arasında fiziksel hasarın meydana geldiği ifade edilen raporda, saldırıların 105 ila 190 milyon dolar arasında ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.
“345 İLA 485 MİLYON DOLAR ARASINDA FİNANSMAN GEREKİYOR”
Raporda, acil ve kısa vadeli toparlanma ile yeniden yapılanma için 345 ila 485 milyon dolar arasında finansmana ihtiyaç olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.