Gazze'de üretim yerlerinin yüzde 90'ı çalışamaz durumda

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde üretim yerlerinin yüzde 90'ı saldırılar sonrasında uygulanan engelleme kısıtlamaları nedeniyle çalışamaz durumda.

Gazze İsrail saldırılarının ardından şimdi de tek sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'den geçişlerin kısıtlanması ile birlikte resmi yollardan ithal ettiği ürünleri bölgeye sokamadığı için iş yerlerini çalıştıramıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, bir açıklama yaparak, bölgedeki üretim tesislerinin "yüzde 90'ında çalışmanın durduğunu" ve de sadece "yüzde 10'unun kısmen çalıştığını" duyurdu.

GEÇİŞLER KAPALI, MALLAR DEPOLARDA TUTULUYOR

İsrail'in "Gazze'deki özel sektöre 100 milyon dolardan fazla malın erişimini engellediği" bilgisini veren Hudari, "Bu mallar, İsrail limanlarında ve depolarında tutuluyor. Kerm Ebu Salim'den geçişler iki aydır neredeyse kapalı." ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DEN GAZZE’YE TİCARİ ENGELLEME

Hudari, söz konusu malların sanayi, ticaret ve tarımda kullanılmak amacıyla yasalara uygun biçimde ve resmi ithalat izniyle İsrail limanlarına geldiğini kaydetti.

YÜKSEK OLAN İŞSİZLİK VE YOKSULLUK ORANLARI DAHA ÇOK ARTTI

İsrail'in ticari kapıdan girişleri engellemesi nedeniyle Gazze'deki ekonominin ciddi bir şekilde etkilendiğine dikkati çeken Hudari, bölgedeki Filistinlilerin hayatının tüm yönleriyle etkilendiğini, yüksek olan işsizlik ve yoksulluk oranlarının daha çok arttığını kaydetti.

GAZZE'NİN TEK TİCARİ SINIR KAPISI KERM EBU SALİM'DEN GEÇİŞLER SINIRLANDI

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. İsrail, bölgeyi hedef alan 10 Mayıs'taki saldırılarından bu yana Gazze'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den geçişlere kısmen izin veriyor.