Geçen hafta emtia piyasasında sert düşüşler yaşandı

Geçen hafta emtia piyasasında nikel fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde düşüş olurken, önceki hafta yüzde 6,5 yükselen kahvenin fiyatı, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Emtia piyasasında, üretim tahminlerindeki yükselişler, tahvil faizlerinin artması ve doların emtialar karşısında değer kazanmasıyla kötü bir hafta geride kaldı.

Tahvil faizlerindeki yükselişler ve piyasalardaki olumsuz etkileri devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da emtia fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Buna karşın Brent petroldeki yükseliş dikkati çekti. Geçen hafta yüzde 8'e yakın değer kazanan Brent petrol, 69,5 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Altındaki düşüş geçen hafta da sürdü. Geçen hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybeden altının onsu, 1.687,48 dolara kadar gerileyerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistler, dolar endeksindeki yükselişlerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

NİKELDE SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Nikel fiyatında geçen hafta yüzde 10'un üzerinde düşüş yaşandı. Çinli Tsingshan'ın büyük tedarik anlaşması yaptığına dair haberlerle nikel fiyatları geriledi.

TARIM EMTİALARI GERİLEDİ

Tarım emtialarında da geçen hafta kayda değer düşüşler görüldü. Bir önceki hafta yüzde 6,5 yükselen kahve fiyatları, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, pamuk fiyatlarında yüzde 1'in üzerinde düşüş oldu. Geçen hafta fiyatı yatay bir seyir izleyen şeker ise haftayı yüzde 0,4 düşüşle tamamladı.

Önceki hafta 14,4575 dolarla Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören soya fasulyesi, geçen hafta da yükselişini sürdürdü.

Analistler, tarım emtia fiyatlarındaki düşüşlerin özellikle üretim tahminlerindeki yükselişlerden kaynaklandığını belirtti.