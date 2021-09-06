Geçen hafta emtia piyasasının yükselen yıldızı doğalgaz oldu

Emtia piyasasında doğalgaz, gösterdiği performansla haftaya damgasını vurdu.

Emtia fiyatlarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Ida Kasırgası'nın emtia fiyatları üzerinde etkili olması ve dolardaki zayıflama emtia fiyatlarındaki yükselişleri tetikledi.

KASIM 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK DOĞALGAZ FİYATI

Geçen hafta yüzde 7,4 artış kaydeden doğalgaz fiyatları, 4,727 dolarla Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOLARA TALEP AZALINCA EMTİA FİYATLARI POZİTİF SEYİR İZLEDİ

Analistler, dolar endeksinin 91,9 ile bir ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirterek, dolara olan talebin azalmasının emtia fiyatları açısından pozitif bir seyir oluşturduğunu ifade etti.

ALTININ ONS FİYATI, YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ 4'ÜNCÜ HAFTAYA TAŞIDI

Geçen hafta gümüş yüzde 2,8, nikel yüzde 2,6, kakao yüzde 2,5, Brent petrol yüzde 1,1 ve altın yüzde 0,6 artış kaydetti.

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü haftaya taşırken, geçen hafta yaşanan yükselişte ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin uzağında kalması etkili oldu.

BRENT PETROL YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Brent petrol, Ida Kasırgası'nın etkisiyle yükseliş eğilimine devam ederken, Batı Afrika'da kakao üretimindeki düşüş fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Geçen hafta bakır yüzde 0,2, kurşun yüzde 1,8 ve alüminyum yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlikler bakır fiyatlarını olumsuz etkilerken, stoklarda devam eden artışlar alüminyum ve kurşun fiyatlarının düşmesine neden oldu.

TARIM EMTİALARI YATIRIMCISINI SEVİNDİRMEDİ

Geçen hafta yatırımcısını sevindirmeyen tarım emtiaları, haftayı düşüşle tamamladı.

Mısırın yüzde 5,6, soya fasulyesinin yüzde 2,4, buğdayın yüzde 0,9, pamuğun yüzde 0,8 ve şekerin yüzde 0,7 düşüş kaydettiği geçen hafta, kahve fiyatları yüzde 0,4 yükseldi.

"BREZİLYA'DA GÖRÜLEN SOĞUK HAVA, ŞEKER VE KAHVE ÜRETİMİNDE ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Brezilya'da son 20 yılın en şiddetli soğuk hava ve donunun görüldüğünü, bu nedenle şeker ve kahve üretimine yönelik endişelerde artış olduğunu kaydetti.